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Українська армія втратила перший танк Challenger 2: де це сталося

6 вересня 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українська армія втратила перший танк Challenger 2: де це сталося
Британський танк Challenger 2. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна, схоже, втратила свій перший танк Challenger 2. До соцмереж потрапило відео, на якому видно, як палає британський танк Challenger 2. Ймовірно, його знищили росіяни. Екіпаж вижив.

На відео видно, як танк стоїть на узбіччі, він горить.

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Відео, яке переглянули аналітики, свідчить, що цей Challenger 2 перебував у зоні активного артилерійського обстрілу.

Український експерт у галузі бронетехніки Андрій Тарасенко сказав, що після такої пожежі, яка помітна на відео, танк відновленню, скоріш за все, вже не підлягає — від високої температури метал змінює властивості.

Відомо, що танки Challenger 2 експлуатуються 82-ю десантно-штурмовою бригадою, яка наразі діє на заході Запорізькій області.

Зауважимо, танк Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. За даними ЗМІ, востаннє одну з цих бойових машин було знищено в Іраку 2003 року.

Challenger 2 — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Танки застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року).

Нагадаємо, Київ отримав лише 14 британських танків і наразі оперує значно більшою кількістю танків Leopard німецького виробництва, які поступаються Challenger за рівнем захисту та вогневої потужності. Ймовірно, Україна буде мати близько 165 Leopards, коли всі обіцяні їй західними союзниками машини будуть поставлені.

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