Украинская армия за сутки уничтожила более 30 дронов РФ, — Генштаб
За прошедшие сутки украинская армия уничтожила большое количество различных военных целей оккупационного контингента. В частности, были сбиты более 30 беспилотников, а также поражены шесть станций РЭБ.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 20 успешных ударов по российской армии.
Украинская авиация обстреляла 13 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и восемь позиций зенитно-ракетного комплекса.
Так, было подтверждено поражение 35 воздушных целей разных типов — 18 БпЛА типа Shahed, четыре дрона-камикадзе "Ланцет", 10 разведывательных беспилотников и три крылатых ракеты "Калибр".
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по складу с боеприпасами, семи районах сосредоточения живой силы и техники россиян, двух артиллерийских подразделениях на огневой позиции и шести станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Кроме того, были поражены пункт управления оккупационными подразделениями и радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса российской армии.
Напомним, что этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.