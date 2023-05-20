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Украинская армия за сутки уничтожила более 30 дронов РФ, — Генштаб

20 мая 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская армия за сутки уничтожила более 30 дронов РФ, — Генштаб
Украинские защитники. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки украинская армия уничтожила большое количество различных военных целей оккупационного контингента. В частности, были сбиты более 30 беспилотников, а также поражены шесть станций РЭБ.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 20 успешных ударов по российской армии.

Украинская авиация обстреляла 13 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и восемь позиций зенитно-ракетного комплекса.

Так, было подтверждено поражение 35 воздушных целей разных типов — 18 БпЛА типа Shahed, четыре дрона-камикадзе "Ланцет", 10 разведывательных беспилотников и три крылатых ракеты "Калибр".

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по складу с боеприпасами, семи районах сосредоточения живой силы и техники россиян, двух артиллерийских подразделениях на огневой позиции и шести станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, были поражены пункт управления оккупационными подразделениями и радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса российской армии.

Напомним, что этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.

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