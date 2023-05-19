ЗСУ за добу ліквідували понад 600 окупантів, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 18 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 660 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили чотири танки, чотири бронемашин, 12 артилерійських систем і 21 крилату ракету.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 201 760 (+660) осіб ліквідовано;
- танків — 3 777 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 7 377 (+4) од.;
- артилерійських систем — 3 210 (+12) од.;
- РСЗВ — 564 (+0) од.;
- засобів ППО — 319 (+1) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 769 (+10) од.;
- крилатих ракет — 1011 (+21) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 083 (+10) од.;
- спеціальної техніки — 419 (+1) од.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 50 разів обстрілювали територію України з ракетних систем залпового вогню. По 39 разів удари завдавалися авіаційною та ракетною технікою.