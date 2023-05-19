ЗСУ за добу ліквідували понад 600 окупантів, — Генштаб

Українські військові. Фото: ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 18 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 660 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, чотири бронемашин, 12 артилерійських систем і 21 крилату ракету.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 201 760 (+660) осіб ліквідовано;

танків — 3 777 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 377 (+4) од.;

артилерійських систем — 3 210 (+12) од.;

РСЗВ — 564 (+0) од.;

засобів ППО — 319 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 769 (+10) од.;

крилатих ракет — 1011 (+21) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 083 (+10) од.;

спеціальної техніки — 419 (+1) од.

Втрати російської армії на 19 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 50 разів обстрілювали територію України з ракетних систем залпового вогню. По 39 разів удари завдавалися авіаційною та ракетною технікою.