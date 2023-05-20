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Українська армія за добу знищила понад 30 дронів РФ, — Генштаб

20 травня 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українська армія за добу знищила понад 30 дронів РФ, — Генштаб
Українські захисники. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом минулої доби українська армія знищила велику кількість різних військових цілей окупаційного контингенту. Зокрема, було збито понад 30 безпілотників, а також уражено шість станцій РЕБ.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали понад 20 успішних ударів по російській армії.

Так, українська авіація обстріляла 13 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і вісім позицій зенітно-ракетного комплексу.

Так, було підтверджено ураження 35 повітряних цілей різних типів — 18 БпЛА типу Shahed, чотири дрони-камікадзе "Ланцет", 10 розвідувальних безпілотників та три крилатих ракети "Калібр".

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по складу з боєприпасами, семи районах зосередження живої сили та техніки росіян, двох артилерійських підрозділах на вогневій позиції і шести станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім того, були уражені пункт управління окупаційними підрозділами та радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу російської армії.

Нагадаємо, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.

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