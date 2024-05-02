Украинская экономика перешла на военные рельсы, — Гетманцев

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что украинская экономика претерпела определенных изменений после полномасштабного вторжения и перешла на военные рельсы. Речь идет, в частности, об увеличении государственного заказа на военные и развертывании оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Гетманцева, Украина не нуждается в массовой мобилизации или полном направлении на военное производство.

"Важно уточнить, что мы понимаем под военными рельсами. Общая мобилизация и дети, которые в три смены делают ящики для патронов? В таком у нас нет нужды и о таких военных рельсах речь не идет", — сказал Гетманцев.

Однако он добавил, что полномасштабное вторжение внесло определенные изменения в экономику и они будут только усиливаться. Речь идет об увеличении государственного заказа на военные товары, работа в три смены для легкой промышленности и развертывания оборонно-промышленного комплекса.

"Это также релокация бизнеса — мы перевезли огромное количество предприятий с востока на запад, и это тоже военные рельсы. В целом наша экономика работает по-другому, с учетом особенностей войны", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Гетманцев назвал сумму помощи, которую Украина получит в 2024 году. Также он рассказал, сколько наше государство тратит на ведение войны.