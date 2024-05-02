Українська економіка перейшла на військові рейки, — Гетманцев

Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що українська економіка зазнала певних змін після повномасштабного вторгнення та перейшла на військові рейки. Йдеться, зокрема, про збільшення державного замовлення на військові й розгортання оборонно-промислового комплексу.

Про це Гетманцев сказав у коментарі для Новини.LIVE.

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За словами Гетманцева, Україна не має потреби у масовій мобілізації чи повному спрямуванні на військове виробництво.

"Важливо уточнити, що ми розуміємо під військовими рейками. Загальна мобілізація і діти, які в три зміни роблять ящики для патронів? У такому у нас немає потреби і про такі військові рейки мова не йде", — сказав Гетманцев.

Однак, він додав, що повномасштабне вторгнення внесло певні зміни у економіку і вони будуть лише посилюватися. Йдеться про збільшення державного замовлення на військові товари, робота у три зміни для легкої промисловості та розгортання оборонно-промислового комплексу.

"Це також релокація бізнесу — ми перевезли величезну кількість підприємств з сходу на захід, і це теж військові рейки. Загалом наша економіка працює по-іншому, з урахуванням особливостей війни", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Гетманцев назвав суму допомоги, яку Україна отримає у 2024 році. Також він розповів, скільки наша держава витрачає на ведення війни.