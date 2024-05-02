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Українська економіка перейшла на військові рейки, — Гетманцев

2 травня 2024 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українська економіка перейшла на військові рейки, — Гетманцев
Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що українська економіка зазнала певних змін після повномасштабного вторгнення та перейшла на військові рейки. Йдеться, зокрема, про збільшення державного замовлення на військові й розгортання оборонно-промислового комплексу. 

Про це Гетманцев сказав у коментарі для Новини.LIVE.

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За словами Гетманцева, Україна не має потреби у масовій мобілізації чи повному спрямуванні на військове виробництво. 

"Важливо уточнити, що ми розуміємо під військовими рейками. Загальна мобілізація і діти, які в три зміни роблять ящики для патронів? У такому у нас немає потреби і про такі військові рейки мова не йде", — сказав Гетманцев.

Однак, він додав, що повномасштабне вторгнення внесло певні зміни у економіку і вони будуть лише посилюватися. Йдеться про збільшення державного замовлення на військові товари, робота у три зміни для легкої промисловості та розгортання оборонно-промислового комплексу.

"Це також релокація бізнесу — ми перевезли величезну кількість підприємств з сходу на захід, і це теж військові рейки. Загалом наша економіка працює по-іншому, з урахуванням особливостей війни", — сказав Гетманцев. 

Нагадаємо, раніше Гетманцев назвав суму допомоги, яку Україна отримає у 2024 році. Також він розповів, скільки наша держава витрачає на ведення війни. 

війна
українці
Данило Гетманцев
Україна
економіка
мобілізація
війна в Україні

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