Украинская разведка составила перечень объектов РФ, которые нужно уничтожить

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки уже составили список объектов, которые необходимо уничтожить. Это военные объекты, оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Список объектов на уничтожение

По словам Вадима Скибицкого, украинская разведка определила наиболее критичные цели и наиболее критичные объекты для самой России.

"Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы снизить потенциал РФ и добиться эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, завязанные на его продукции, перестанут производить военную продукцию", — отметил Скибицкий.

При этом он добавил, что разведка использует все имеющиеся средства. Это и беспилотники, и ракетные системы, и агентурные единицы.

"Наши партнеры понимают, что мы работаем в этом направлении не для того, чтобы просто запустить ракету или беспилотник на территорию РФ. Есть у партнеров некоторые оговорки относительно нашей работы, но с военной точки зрения у них есть полное понимание этой ситуации и тех действий, которые мы совершаем", — заявил Скибицкий.

Напомним, в Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, который помогал врагу. Мужчина передавал оккупантам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.

В феврале 2023 года обвиняемый согласился за денежное вознаграждение предоставлять представителю РФ информацию о расположении и перемещении подразделений ВС Украины, объектов критической инфраструктуры в Николаеве. В дальнейшем он прибыл в областной ТЦК и СП, где сфотографировал здание, военнослужащих, входы и выходы.