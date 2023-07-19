Украинская разведка призвала граждан доверять только официальным источникам: детали

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба ГУР

В ГУР призывают украинцев доверять только официальным источникам информации. Ведь сейчас активизировалось множество ложных страниц в разных соцсетях.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.

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С чем это связано

"В связи с активизацией фейковых страниц в различных социальных сетях, которые распространяют недостоверную информацию, видоизменяют тезисы, организуют сбор средств, используют авторитет военачальника для самопиара, просим обратить внимание на официальные страницы Главного управления разведки Министерства обороны Украины и начальника ГУР МО Украины генерал-майора Кирилла Буданова", — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что официальные страницы всех учреждений можно найти на сайте ГУР МО Украины.

Фейки о Буданове

Ранее российская пропаганда разгоняла фейк о смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Перебежчик Илья Кива в очередной раз заявил в соцсетях о том, что Буданов якобы погиб в результате ракетного удара, а интервью дает его труп "через монтаж".

Напомним, фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.