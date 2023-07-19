Украинская разведка призвала граждан доверять только официальным источникам: детали
В ГУР призывают украинцев доверять только официальным источникам информации. Ведь сейчас активизировалось множество ложных страниц в разных соцсетях.
Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.
С чем это связано
"В связи с активизацией фейковых страниц в различных социальных сетях, которые распространяют недостоверную информацию, видоизменяют тезисы, организуют сбор средств, используют авторитет военачальника для самопиара, просим обратить внимание на официальные страницы Главного управления разведки Министерства обороны Украины и начальника ГУР МО Украины генерал-майора Кирилла Буданова", — подчеркнули в сообщении.
Отмечается, что официальные страницы всех учреждений можно найти на сайте ГУР МО Украины.
Фейки о Буданове
Ранее российская пропаганда разгоняла фейк о смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Перебежчик Илья Кива в очередной раз заявил в соцсетях о том, что Буданов якобы погиб в результате ракетного удара, а интервью дает его труп "через монтаж".
Напомним, фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.