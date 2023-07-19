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Українська розвідка закликала громадян довіряти лише офіційним джерелам: деталі

19 липня 2023 22:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українська розвідка закликала громадян довіряти лише офіційним джерелам: деталі
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: пресслужба ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ГУР закликають українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Адже зараз активізувалося безліч несправжніх сторінок в різних соцмережах.

Про це повідомили у пресслужбі української розвідки.

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"У звʼязку з активізацією фейкових сторінок в різних соціальних мережах, які поширюють недостовірну інформацію, видозмінюють тези, організовують збори коштів, використовують авторитет воєначальника для самопіару, просимо звернути увагу на офіційні сторінки Головного управління розвідки Міністерства оборони України та начальника ГУР МО України генерал-майора Кирила Буданова", — наголосили у повідомленні. 

Зазначається, що офіційні сторінки всіх установ можна відшукати на сайті ГУР МО України.

Фейки про Буданова

Раніше російська пропаганда розганяла фейк про смерть глави ГУР Кирила Буданова. Перебіжчик Ілля Кива вкотре заявив у соцмережах про те, що Буданов нібито загинув унаслідок ракетного удару, а інтерв'ю дає його труп "через монтаж".

Нагадаємо, фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.

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