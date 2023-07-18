В ГУР пояснили, чому не збувся прогноз Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Уніан

Представники розвідки, зокрема, генерал та очільник ГУР Кирило Буданов говорять те, що потрібно і коли потрібно з певною метою. До того ж є багато факторів, які впливають. Зокрема, ворог не сидить і не чекає, коли за календарем та за графіком Україна звільнить Крим.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово анонсував, що ЗСУ зайдуть у Крим до кінця весни – на початку літа 2023 року.

"Коментуючи цитати представників розвідки, зокрема, генерала Буданова, то тут говориться те, що потрібно і коли потрібно з певною метою. Все буде добре, Крим обовʼязково буде українським", — сказав Юсов.

Він також зазначив, що сценарії та аналітика озвучується, спираючись на певні дані та перебуваючи у певній ситуації. І вона не є односторонніми діями. Є багато факторів, які впливають.

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

"Ворог же не сидить і не чекає, коли за календарем та за графіком Україна звільнить Крим. Він добре підготувався до бойових дій. Також впливають темпи постачання озброєння від наших партнерів і союзників", — зазначив Юсов.

Речник ГУР також нагадав, що завдання України не за будь-яку ціну і під календар просунутись вперед, а по-максимуму зберегти життя наших солдат.

"Просування вже є, і Україна обовʼязково вийде на кордони 1991 року. Це буде досягнуто не лише військовим шляхом. Вже відбуваються геополітичні процеси і внутрішні процеси на території РФ", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. В результаті було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.

За даними джерел Новини.LIVE, атаку на Кримський міст в ніч на 17 липня здійснила Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Військово-Морськими силами (ВМС) за допомогою надводних морських дронів. Дану спецоперацію готували довгий час.