В ГУР пояснили, чому не збувся прогноз Буданова щодо звільнення Криму
Представники розвідки, зокрема, генерал та очільник ГУР Кирило Буданов говорять те, що потрібно і коли потрібно з певною метою. До того ж є багато факторів, які впливають. Зокрема, ворог не сидить і не чекає, коли за календарем та за графіком Україна звільнить Крим.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово анонсував, що ЗСУ зайдуть у Крим до кінця весни – на початку літа 2023 року.
"Коментуючи цитати представників розвідки, зокрема, генерала Буданова, то тут говориться те, що потрібно і коли потрібно з певною метою. Все буде добре, Крим обовʼязково буде українським", — сказав Юсов.
Він також зазначив, що сценарії та аналітика озвучується, спираючись на певні дані та перебуваючи у певній ситуації. І вона не є односторонніми діями. Є багато факторів, які впливають.
"Ворог же не сидить і не чекає, коли за календарем та за графіком Україна звільнить Крим. Він добре підготувався до бойових дій. Також впливають темпи постачання озброєння від наших партнерів і союзників", — зазначив Юсов.
Речник ГУР також нагадав, що завдання України не за будь-яку ціну і під календар просунутись вперед, а по-максимуму зберегти життя наших солдат.
"Просування вже є, і Україна обовʼязково вийде на кордони 1991 року. Це буде досягнуто не лише військовим шляхом. Вже відбуваються геополітичні процеси і внутрішні процеси на території РФ", — підсумував Юсов.
Нагадаємо, ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. В результаті було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.
За даними джерел Новини.LIVE, атаку на Кримський міст в ніч на 17 липня здійснила Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Військово-Морськими силами (ВМС) за допомогою надводних морських дронів. Дану спецоперацію готували довгий час.