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Украинская спецоперация в Крыму продолжается, — ГУР

6 сентября 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинская спецоперация в Крыму продолжается, — ГУР
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спецоперация Украины на территории Крыма, который в настоящее время находится под оккупацией, все еще активна. При этом он уточнил, что на данный момент информацию о ходе операции держат в секрете

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью изданию "Укринформ".

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Юсов подтвердил, что все задачи, поставленные при десантировании украинских военных у Тарханкута 24 августа, успешно выполнены. Он также добавил, что в ходе мероприятий были уничтожены вражеские единицы и четыре катера противника.

Дополнительно он подчеркнул, что в ходе операции были ликвидированы десятки солдат из российской армии, в то время как все участвовавшие украинцы безопасно вернулись домой.

"Наши действия в Крыме являются значимым шагом для Украины и источником вдохновения для нас и наших союзников, а также посланием нашим врагам", — заявил Юсов.

Касательно слухов о возможной десантной высадке 25 августа у Новоозерного, Юсов не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Однако он выразил удовлетворение, что противник чувствует постоянное давление.

В завершение он подтвердил успешное уничтожение российской ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, что, по его мнению, откроет дорогу для дальнейших операций украинских военных на полуострове.

Напомним, что Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, не военную, стратегию. В частности, такого мнения придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.

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