Українська спецоперація у Криму триває, — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Фото: armyinform.com.ua

Спецоперація України на території Криму, який зараз перебуває під окупацією, все ще активна. При цьому він уточнив, що наразі інформацію про хід операції тримають у секреті

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Укрінформу".

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Юсов підтвердив, що всі завдання, поставлені під час десантування українських військових у Тарханкута 24 серпня, успішно виконані. Він також додав, що в ході заходів було знищено ворожі одиниці та чотири катери противника.

Додатково він підкреслив, що в ході операції було ліквідовано десятки солдатів з російської армії, у той час, як усі українці, які брали участь, безпечно повернулися додому.

"Наші дії в Криму є значним кроком для України та джерелом натхнення для нас та наших союзників, а також посланням нашим ворогам", — заявив Юсов.

Щодо чуток про можливу десантну висадку 25 серпня біля Новоозерного, Юсов не став ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію. Однак він висловив задоволення, що супротивник відчуває постійний тиск.

На завершення він підтвердив успішне знищення російської ракетної системи С-400 "Тріумф" у Криму, що, на його думку, відкриє дорогу для подальших операцій українських військових на півострові.

Нагадаємо, що Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використовувати більш тонку, не військову стратегію. Такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.