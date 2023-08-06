Украинские БпЛА открывают новый фронт в войне против России, — CNN

Новейший украинский разведывательный беспилотник Shark. Фото: ukrspecsystems.com

Украина намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников против российских кораблей — как торговых, так и военно-морских. Таким образом, в Черном море открывается новый фронт в 18-месячной войне против России.

Об этом пишет CNN.

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В течение 24 часов в восточной части Черного моря морские беспилотники попали в два российских корабля — десантный корабль и топливозаправщик. Оба получили значительные повреждения, хотя остались на плаву.

Кроме того, Госгидрологическая служба Украины обнародовала предупреждение судам, которые используют несколько российских портов, о потенциальной опасности. Таким образом, по мнению издания, Украина фактически объявила о продлении атак с использованием морских беспилотников.

Издание заключает, что теперь беспилотники играют главную роль в атаках украинских военных на российские корабли.

Также CNN обращает внимание, что активизация атак на российские корабли произошла после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения и совершила неоднократные атаки на украинские порты и инфраструктуру.

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль – пошел ко дну.