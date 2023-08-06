Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские БпЛА открывают новый фронт в войне против России, — CNN arrow

Украинские БпЛА открывают новый фронт в войне против России, — CNN

6 августа 2023 15:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские БпЛА открывают новый фронт в войне против России, — CNN
Новейший украинский разведывательный беспилотник Shark. Фото: ukrspecsystems.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников против российских кораблей — как торговых, так и военно-морских. Таким образом, в Черном море открывается новый фронт в 18-месячной войне против России.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

БпЛА на острие атаки против российского флота

В течение 24 часов в восточной части Черного моря морские беспилотники попали в два российских корабля — десантный корабль и топливозаправщик. Оба получили значительные повреждения, хотя остались на плаву.

Кроме того, Госгидрологическая служба Украины обнародовала предупреждение судам, которые используют несколько российских портов, о потенциальной опасности. Таким образом, по мнению издания, Украина фактически объявила о продлении атак с использованием морских беспилотников.

Издание заключает, что теперь беспилотники играют главную роль в атаках украинских военных на российские корабли.

Также CNN обращает внимание, что активизация атак на российские корабли произошла после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения и совершила неоднократные атаки на украинские порты и инфраструктуру.

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль – пошел ко дну.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз