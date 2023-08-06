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Українські БпЛА відкривають новий фронт у війні проти Росії, — CNN

6 серпня 2023 15:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські БпЛА відкривають новий фронт у війні проти Росії, — CNN
Найновіший український розвідувальний безпілотник Shark. Фото: ukrspecsystems.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів — як торгових, так і військово-морських. Таким чином у Чорному морі відкривається новий фронт у 18-місячній війні проти Росії.

Про це пише CNN.

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Протягом 24 годин у східній частині Чорного моря морські безпілотники влучили у два російські кораблі — десантний корабель і паливозаправник. Обидва отримали значні пошкодження, хоч залишилися на плаву.

Окрім того, Держгідрологічна служба України оприлюднила попередження суднам, які використовують кілька російських портів, про потенційну небезпеку. Таким чином, на думку видання, Україна фактично оголосила про продовження атак з використанням морських безпілотників.

Видання робить висновок, що тепер безпілотники відіграють головну роль в атаках українських військових на російські кораблі.

Також, CNN звертає увагу, що активізація атак на російські кораблі сталася після того, як Росія вийшла з чорноморської зернової угоди та здійснила неодноразові атаки на українські порти та інфраструктуру.

Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. В результаті атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно. 

 

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