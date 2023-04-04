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Украинские десантники уничтожил полевой лагерь россиян: впечатляющее видео

4 апреля 2023 10:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинские десантники
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты разбили полевой лагерь в одном из районов Донецкой области с целью подготовиться к атаке на позиции 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Однако украинские БпЛА быстро обнаружили подвох и передали информацию бригадной артиллерии, которая уничтожила лагерь и все вооружение оккупантов.

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

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В результате уничтожения лагеря было убито несколько оккупантов, а остальные были разбросаны по окрестностям. Некоторые из них стали удобрением для местной флоры и фауны, а склады с путинским оружием, которые были в лагере, существенно повысили температуру окружающей среды, что приблизило наступление весеннего тепла.

Такие действия оккупантов нарушают международные нормы и договоренности о перемирии, достигнутые в рамках многочисленных переговоров и усилий международного сообщества для урегулирования конфликта между россией и Украиной. Кроме того, такие действия представляют угрозу мирному населению в зоне конфликта и могут привести к дальнейшему усугублению обстановки.

Напомним, что число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что ночью российские оккупанты совершили очередную массовую атаку по территории Украины беспилотниками. 14 российских дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны.

 

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