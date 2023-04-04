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Українські десантники знищили польовий табір росіян: вражаюче відео

4 квітня 2023 10:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські десантники
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти розбили польовий табір в одному з районів Донецької області з метою підготуватися до атаки на позиції 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Проте українські БпЛА швидко виявили каверзу і передали інформацію бригадній артилерії, яка знищила табір та все озброєння окупантів.

Про це повідомляє Десантно-штурмові війська ЗС України.

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Внаслідок знищення табору було вбито кілька окупантів, а решту було розкидано по околицях. Деякі з них стали добривом для місцевої флори та фауни, а склади з путінською зброєю, що були у таборі, суттєво підвищили температуру навколишнього середовища, що наблизило настання весняного тепла.

Такі дії окупантів порушують міжнародні норми та домовленості про перемир'я, досягнуті в рамках численних переговорів та зусиль міжнародної спільноти для врегулювання конфлікту між росією та Україною. Крім того, такі дії загрожують мирному населенню в зоні конфлікту і можуть призвести до подальшого посилення ситуації.

Нагадаємо, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.

Також ми писали, що вночі російські окупанти здійснили чергову масову атаку територією України безпілотниками. 14 російських дронів були знищені силами протиповітряної оборони.

 

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