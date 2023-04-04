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ВСУ отправили за Татарским еще пол тысячи окупантов: Генштаб назвал новые потери рф

4 апреля 2023 08:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская армия держит оборону, уничтожая российских захватчиков сотнями
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 3 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, шесть бронемашин, три артиллерийских системы и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано;
  • танков — 3 627 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 999 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 2 697 (+3) ед;
  • РСЗО — 528 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 280 (+0) ед;
  • самолетов — 306 (+0) ед;
  • вертолетов — 291 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 562 (+9) ед;
  • специальной техники — 298 (+0).

Потери русской армии на 4 апреля

Напомним, ночью российские оккупанты совершили очередную массовую атаку по территории Украины беспилотниками. 14 российских дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Фото: ВСУ

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