ВСУ отправили за Татарским еще пол тысячи окупантов: Генштаб назвал новые потери рф

Украинская армия держит оборону, уничтожая российских захватчиков сотнями

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 3 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, шесть бронемашин, три артиллерийских системы и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано;

танков — 3 627 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 6 999 (+6) ед;

артиллерийских систем — 2 697 (+3) ед;

РСЗО — 528 (+1) ед.;

средств ПВО — 280 (+0) ед;

самолетов — 306 (+0) ед;

вертолетов — 291 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 562 (+9) ед;

специальной техники — 298 (+0).

Напомним, ночью российские оккупанты совершили очередную массовую атаку по территории Украины беспилотниками. 14 российских дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Фото: ВСУ