ВСУ отправили за Татарским еще пол тысячи окупантов: Генштаб назвал новые потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 3 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли восемь танков, шесть бронемашин, три артиллерийских системы и одну ракетную систему залпового огня.
Общие потери армии рф за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано;
- танков — 3 627 (+8) ед;
- боевых бронированных машин — 6 999 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 2 697 (+3) ед;
- РСЗО — 528 (+1) ед.;
- средств ПВО — 280 (+0) ед;
- самолетов — 306 (+0) ед;
- вертолетов — 291 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 562 (+9) ед;
- специальной техники — 298 (+0).
Напомним, ночью российские оккупанты совершили очередную массовую атаку по территории Украины беспилотниками. 14 российских дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Фото: ВСУ