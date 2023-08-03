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Украинские дроны это реальный и серьезный вклад в победу, — полковник ВСУ

3 августа 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Украинские дроны это реальный и серьезный вклад в победу, — полковник ВСУ
Украинский беспилотник Shark. Фото: Facebook-страница компании Ukraspecsystems
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинский военно-промышленный комплекс, создавая собственные ударные и разведывательные беспилотники, вносит серьезный вклад в предстоящую победу над врагом. Но россияне внимательно следят за украинскими разработками, пытаясь понять, как эффективно им противодействовать.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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За время полномасштабной российско-украинской войны снискал славу ряд беспилотных летательных аппаратов — в частности, Bayraktar или Mavic. Но в Украине также выпускают дроны для военных нужд — компания Ukrspecsystems представила на выставке IDEF'23 в Турции разведывательные дроны Mini Shark.

"Это реальный и серьезный вклад в предстоящую победу Украины в войне против России, а не просто имиджевая история", — подчеркнул Черник, комментируя работу украинских беспилотников на театре военных действий.

Не время детализировать

Вместе с тем полковник ВСУ отметил, что российская разведка пристально следит за украинским военно-промышленным комплексом.

Поэтому, подчеркнул Петр Черник, анализировать отечественные разработки пока не ко времени, чтобы не сыграть на руку врагу.

Напомним, о создании боевого беспилотного летательного аппарата Shark, устойчивого к российским системам радиоэлектронной борьбы, объявили еще в октябре прошлого года. Также этот дрон может корректировать работу артсистемы HIMARS.

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