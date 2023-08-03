Українські дрони це реальний і серйозний внесок у перемогу, — полковник ЗСУ

Український безпілотник Shark. Фото: Facebook-сторінка компанії Ukraspecsystems

Український військово-промисловий комплекс, створюючи власні ударні та розвідувальні безпілотники, робить серйозний внесок у майбутню перемогу над ворогом. Але росіяни пильно стежать за українськими розробками, намагаючись зрозуміти, як ефективно їм протидіяти.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За час повномасштабної російсько-української війни здобула славу низка безпілотних літальних апаратів — зокрема, Bayraktar чи Mavic. Але в Україні також випускають дрони для військових потреб — так, компанія Ukrspecsystems представила на виставці IDEF'23 у Туреччині розвідувальні дрони Mini Shark.

"Це реальний і серйозний внесок у майбутню перемогу України в війні проти Росії, а не просто іміджева історія", — наголосив Черник, коментуючи роботу українських безпілотників на театрі воєнних дій.

Не час деталізувати

Разом з тим, полковник ЗСУ зазначив, що російська розвідка пильно слідкує за українським військово-промисловим комплексом.

Тому, підкреслив Петро Черник, аналізувати вітчизняні розробки поки що не на часі, аби не зіграти на руку ворогу.

Нагадаємо, про створення бойового безпілотного літального апарату Shark, який є стійким до російських систем радіоелектронної боротьби, оголосили ще у жовтні минулого року. Також цей дрон може коригувати роботу артсистеми HIMARS.