Украинские партизаны нашли скрытую систему российской ПВО в Крыму
Партизаны из группы АТЕШ заявили об обнаружении неизвестной ранее системы российской ПВО. Подразделение противовоздушной обороны расположено на западе Крыма, недалеко от Евпатории.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале партизанская группа АТЕШ.
Партизаны против ПВО
Украинские партизаны из группы АТЕШ, работающие в основном на южном направлении, продолжают поиски российских военных баз на оккупированных территориях.
В этот раз они обнаружили неизвестную ранее систему противовоздушной обороны, расположенную на территории захваченного еще в 2014 году Крымского полуострова.
Место расположения российской базы
Российская система противовоздушной обороны, отметили в АТЕШ, расположена на западе Крыма, между населенными пунктами Витино и Молочное, недалеко от Евпатории.
Партизаны в подтверждение своей информации выложили фотографию, сделанную на месте дислокации подразделения.
"Всеми данными поделились заранее с нужными людьми", — отметили в партизанской группе АТЕШ.
Напомним, что в июне партизанское движение АТЕШ заявило, что получило информацию о людях, которые уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию. По информации украинских партизан, это сделал 1-й батальон 205 мотострелковой бригады РФ.