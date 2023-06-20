Украинские партизаны нашли скрытую систему российской ПВО в Крыму

Система ПВО на территории Евпатории. Фото: Telegram-канал АТЕШ

Партизаны из группы АТЕШ заявили об обнаружении неизвестной ранее системы российской ПВО. Подразделение противовоздушной обороны расположено на западе Крыма, недалеко от Евпатории.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале партизанская группа АТЕШ.

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Украинские партизаны из группы АТЕШ, работающие в основном на южном направлении, продолжают поиски российских военных баз на оккупированных территориях.

В этот раз они обнаружили неизвестную ранее систему противовоздушной обороны, расположенную на территории захваченного еще в 2014 году Крымского полуострова.

Система российской ПВО в Крыму

Место расположения российской базы

Российская система противовоздушной обороны, отметили в АТЕШ, расположена на западе Крыма, между населенными пунктами Витино и Молочное, недалеко от Евпатории.

Партизаны в подтверждение своей информации выложили фотографию, сделанную на месте дислокации подразделения.

"Всеми данными поделились заранее с нужными людьми", — отметили в партизанской группе АТЕШ.

Напомним, что в июне партизанское движение АТЕШ заявило, что получило информацию о людях, которые уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию. По информации украинских партизан, это сделал 1-й батальон 205 мотострелковой бригады РФ.