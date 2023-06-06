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Українські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС

6 червня 2023 09:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
Місце підриву Каховської ГЕС. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український партизанський рух АТЕШ з’ясував, які саме російські підрозділи підірвали Каховську ГЕС. Партизани готові до помсти окупантам.

Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

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Хто здійснив підрив Каховської ГЕС

Партизанський рух АТЕШ заявив, що отримав інформацію про людей, які знищили Каховську гідроелектростанцію.

За інформацією українських партизанів, це зробив 1-ий батальйон 205-ої мотострілкової бригади РФ.

Ця бригада до війни базувалася у місті Будьонновськ Ставропольського краю Росії.

"Ми вже розіслали орієнтири керівництва бригади та виконавців цього злочину нашим агентам. За таке мститимемося!" — наголосили у АТЕШ.

Хто підірвав Каховську ГЕС
Хто підірвав Каховську ГЕС

Що відомо про російських злочинців

Підрозділи 205 мотострілецької бригади були помічені у Херсонській області ще минулого року.

Вони були укомплектовані, зокрема, мобілізованими під час часткової мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

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