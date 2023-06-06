Українські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
Український партизанський рух АТЕШ з’ясував, які саме російські підрозділи підірвали Каховську ГЕС. Партизани готові до помсти окупантам.
Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.
Хто здійснив підрив Каховської ГЕС
Партизанський рух АТЕШ заявив, що отримав інформацію про людей, які знищили Каховську гідроелектростанцію.
За інформацією українських партизанів, це зробив 1-ий батальйон 205-ої мотострілкової бригади РФ.
Ця бригада до війни базувалася у місті Будьонновськ Ставропольського краю Росії.
"Ми вже розіслали орієнтири керівництва бригади та виконавців цього злочину нашим агентам. За таке мститимемося!" — наголосили у АТЕШ.
Що відомо про російських злочинців
Підрозділи 205 мотострілецької бригади були помічені у Херсонській області ще минулого року.
Вони були укомплектовані, зокрема, мобілізованими під час часткової мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.