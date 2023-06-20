Українські партизани знайшли приховану систему російської ППО в Криму

Система ППО біля Євпаторії. Фото: Telegram-канал АТЕШ

Партизани з групи АТЕШ заявили про виявлення невідомої раніше системи російської ППО. Підрозділ протиповітряної оборони розташований на заході Криму, неподалік від Євпаторії.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі партизанська група АТЕШ.

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Українські партизани з групи АТЕШ, які працюють в основному на південному напрямку, продовжують пошуки російських військових баз на окупованих територіях.

Цього разу вони виявили невідому раніше систему протиповітряної оборони, розташовану на території захопленого ще 2014 року Кримського півострова.

Система російської ППО в Криму

Місце розташування російської бази

Російська система протиповітряної оборони, зазначили в АТЕШ, розташована на заході Криму, між населеними пунктами Вітине і Молочне, неподалік від Євпаторії.

Партизани на підтвердження своєї інформації виклали фотографію, зроблену на місці дислокації підрозділу.

"Усіма даними поділилися заздалегідь з потрібними людьми", — наголосили в партизанській групі АТЕШ.

Нагадаємо, що у червні партизанський рух АТЕШ заявив, що отримав інформацію про людей, які знищили Каховську гідроелектростанцію. За інформацією українських партизанів, це зробив 1-й батальйон 205-ї мотострілкової бригади РФ.