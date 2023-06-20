Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські партизани знайшли приховану систему російської ППО в Криму arrow

Українські партизани знайшли приховану систему російської ППО в Криму

20 червня 2023 10:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські партизани знайшли приховану систему російської ППО в Криму
Система ППО біля Євпаторії. Фото: Telegram-канал АТЕШ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Партизани з групи АТЕШ заявили про виявлення невідомої раніше системи російської ППО. Підрозділ протиповітряної оборони розташований на заході Криму, неподалік від Євпаторії.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі партизанська група АТЕШ.

Читайте також:

Партизани проти ППО

Українські партизани з групи АТЕШ, які працюють в основному на південному напрямку, продовжують пошуки російських військових баз на окупованих територіях.

Цього разу вони виявили невідому раніше систему протиповітряної оборони, розташовану на території захопленого ще 2014 року Кримського півострова.

Система російської ППО в Криму
Система російської ППО в Криму 

Місце розташування російської бази

Російська система протиповітряної оборони, зазначили в АТЕШ, розташована на заході Криму, між населеними пунктами Вітине і Молочне, неподалік від Євпаторії.

Партизани на підтвердження своєї інформації виклали фотографію, зроблену на місці дислокації підрозділу.

"Усіма даними поділилися заздалегідь з потрібними людьми", — наголосили в партизанській групі АТЕШ.

Нагадаємо, що у червні партизанський рух АТЕШ заявив, що отримав інформацію про людей, які знищили Каховську гідроелектростанцію. За інформацією українських партизанів, це зробив 1-й батальйон 205-ї мотострілкової бригади РФ.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB