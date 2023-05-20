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Украинские пилоты с нетерпением ждут обучения на F-16, — Резников

20 мая 2023 13:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские пилоты с нетерпением ждут обучения на F-16, — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters/Heiko Becker
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские летчики ждут начала обучения на истребителях F-16. Эти самолеты были созданы для побед над негодяями, поэтому сейчас именно их время.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своем Twitter-аккаунте.

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Санта-Клаус существует

Глава Минобороны Украины напомнил, что на Новый 2023 просил у Санты новой военной техники для ВСУ.

Речь шла, в частности, о боевых самолетах.

Сейчас, когда страны НАТО во главе с США согласовали так называемую авиационную коалицию, Резников в шутку отметил: "Кажется, Санта-Клаус существует" .

Украинские пилоты ждут

По словам министра обороны, украинские лётчики с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16.

"Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну", — подчеркнул Резников, добавив, что F-16 были созданы для побед над "плохими ребятами", поэтому их время уже пришло.

Напомним, что на саммите Большой семерки в Японии премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал решение США принять участие в авиационной коалиции для Украины.

Глава правительства Великобритании подчеркнул, что Великобритания будет участвовать в подготовке украинских военных к использованию самолетов F-16 вместе с четырьмя другими странами. Помимо США это еще Бельгия, Дания и Нидерланды.

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