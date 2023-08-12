Украинские ПВО уничтожили не менее 13 "Кинжалов" и десятки ракет других типов, — Игнат

Спикер воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Украинская ПВО сбила всего 13 аэробалистических ракет "Кинжал". Кроме того, было ликвидировано более 20 "Искандеров" и С-400.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат " Украинскому Радио".

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Особенности ракеты "Кинжал"

"Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", — рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что оккупанты ежемесячно производят около 100 ракет разных типов, среди них и Х-47 "Кинжал".

Относительно вчерашней (11 августа) атаки со стороны россиян, это были аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области.

Игнат подчеркнул, что эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть.

Ранее мы рассказывали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук встретился с боевыми пилотами на одном из оперативных аэродромов. Он написал послание оккупантам на американской ракете.

Напоминаем, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.