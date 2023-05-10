Командувач Повітряних сил написав послання окупантам на американській ракеті

Олещук підписує американську ракету. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся з бойовими пілотами на одному з оперативних аеродромів. Він написав послання до окупантів на американській ракеті.

Про це Микола Олещук розповів у своєму Telegram-каналі.

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Олещук подякував бойовим українським пілотам за титанічну роботу. Разом вони обговорили всі нагальні проблеми та перспективні питання.

"За доброю традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету "HARM"! Моє послання частково підлягає цензурі, але, сподіваюсь, вони його прочитали повністю, може не всі", — розповів Олещук.

Він впевнений, що через деякий час ці американські ракети українці зможуть підписувати вже на винищувачах США.

Нагадаємо, журналісти показали уламки російської ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал", яку нещодавно збили над Києвом. Українським військовим вдалося приземлити ворожу ціль системою Patriot.

Також ми писали, що за даними американського видання The Washington Post, Велика Британія має намір поставити Україні ракети далекого радіусу дії на 300 км. Якщо це станеться, це дасть змогу ЗСУ бити вглиб окупованих територій, включно із Кримом по скупченню ворога, військових складах та боєприпасах.

Додамо, за минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.