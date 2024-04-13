Украинские пограничники захватили в плен трех захватчиков — подробности
Украинские пограничники взяли в плен трех российских военнослужащих. Эти захватчики имели задачу прикрыть дымовым занавесом штурмовую бронегруппу.
Видео захвата трех захватчиков обнародовала Государственная пограничная служба Украины в субботу, 13 апреля.
Российские захватчики очутились в плену
В ГПСУ сообщили, что в плен к бойцам Волынского пограничного отряда российские захватчики попали во время вражеского штурма наших позиций в районе поселка Новомихайловка Донецкой области.
"Оказались они военнослужащими 10-го танкового полка: стрелок и два рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовым занавесом штурмовую бронегруппу", — сообщили пограничники.
Ранее мы рассказывали, что российские захватчики снова казнили украинских военных, сдавшихся в плен. Это произошло в Крынках Херсонской области.
Бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин показал "инструкцию" пленного российского захватчика. Среди всего прочего нелюдь собирался закапывать живьем пленных украинских воинов и отведать человеческого мяса.
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