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Украинские пограничники захватили в плен трех захватчиков — подробности

13 апреля 2024 16:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские пограничники захватили в плен трех захватчиков — подробности
Российские пленные. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские пограничники взяли в плен трех российских военнослужащих. Эти захватчики имели задачу прикрыть дымовым занавесом штурмовую бронегруппу.

Видео захвата трех захватчиков обнародовала Государственная пограничная служба Украины в субботу, 13 апреля.

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В ГПСУ сообщили, что в плен к бойцам Волынского пограничного отряда российские захватчики попали во время вражеского штурма наших позиций в районе поселка Новомихайловка Донецкой области.

"Оказались они военнослужащими 10-го танкового полка: стрелок и два рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовым занавесом штурмовую бронегруппу", — сообщили пограничники.

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики снова казнили украинских военных, сдавшихся в плен. Это произошло в Крынках Херсонской области.

Бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин показал "инструкцию" пленного российского захватчика. Среди всего прочего нелюдь собирался закапывать живьем пленных украинских воинов и отведать человеческого мяса.

война
Украина
оккупанты
пленные
ГПСУ

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