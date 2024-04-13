Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські прикордонники захопили в полон трьох загарбників — подробиці arrow

Українські прикордонники захопили в полон трьох загарбників — подробиці

13 квітня 2024 16:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські прикордонники захопили в полон трьох загарбників — подробиці
Російські полонені. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські прикордонники взяли у полон трьох російських військовослужбовців. Ці загарбники мали завдання прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

Відео захоплення трьох загарбників оприлюднила Державна прикордонна служба України у суботу, 13 квітня. 

Читайте також:

Російські загарбники опинилися в полоні

В ДПСУ повідомили, що в полон до бійців Волинського прикордонного загону російські загарбники потрапили під час ворожого штурму наших позицій в районі селища Новомихайлівка, що на Донеччині.

"Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу", — повідомили прикордонники.

Раніше ми розповідали, що російські загарбники знову стратили українських військових, які здалися в полон. Це сталося в Кринках Херсонської області.

Колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін показав "інструкцію" полоненого російського загарбника. Серед усього іншого, нелюд збирався закопувати живцем полонених українських воїнів та скуштувати людського м'яса.

війна
Україна
окупанти
полонені
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен