Українські прикордонники захопили в полон трьох загарбників — подробиці
Українські прикордонники взяли у полон трьох російських військовослужбовців. Ці загарбники мали завдання прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.
Відео захоплення трьох загарбників оприлюднила Державна прикордонна служба України у суботу, 13 квітня.
Російські загарбники опинилися в полоні
В ДПСУ повідомили, що в полон до бійців Волинського прикордонного загону російські загарбники потрапили під час ворожого штурму наших позицій в районі селища Новомихайлівка, що на Донеччині.
"Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу", — повідомили прикордонники.
Раніше ми розповідали, що російські загарбники знову стратили українських військових, які здалися в полон. Це сталося в Кринках Херсонської області.
Колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін показав "інструкцію" полоненого російського загарбника. Серед усього іншого, нелюд збирався закопувати живцем полонених українських воїнів та скуштувати людського м'яса.
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