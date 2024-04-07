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Розстріл українських полонених — Лубінець прокоментував жорстоку страту

7 квітня 2024 21:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Розстріл українських полонених — Лубінець прокоментував жорстоку страту
Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники знову стратили українських військових, які здалися в полон. Це сталося в Кринках Херсонської області.

На цей жорстокий вчинок відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

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Розстріл українських полонених

Лубінець зауважив, що коли саме і де був скоєний злочин — наразі невідомо.

Однак за попередньою інформацією, це сталося біля села Кринки на Херсонщині.

"На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють", — зазначив Омбудсман.

Він наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.

Як відомо, такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою ворога. 

Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для документування цього факту та створення доказової бази для трибуналу над злочинцями. 

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", — додав Уповноважений.

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Скриншот допису Лубінця
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Скриншот допису Лубінця

Раніше ми писали, що противник знову розстріляв українських військових, які здалися в полон.

На чергове порушення законів війни окупантами відреагував Офіс генерального прокурора України. Там розпочали розслідування вбивства беззбройних українських військовополонених. 

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Росія

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