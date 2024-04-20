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Украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М"

20 апреля 2024 14:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М"
Устранение "Муром-М". Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На Харьковском направлении пограничники ликвидировали очередной "глаз" кафиров. А именно комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В видео, обнародованном пограничной службой, можно увидеть работу пограничников, использующих дроны для точной атаки на вражеский комплекс. В результате этой операции Муром-М был успешно уничтожен украинскими военными.

"Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, что масштабная атака беспилотников в восьми областях РФ — это совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК.

Также мы писали о том, что Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте.

пограничники
Харьковская область
оккупанты
дроны

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