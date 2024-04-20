Украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М"
На Харьковском направлении пограничники ликвидировали очередной "глаз" кафиров. А именно комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Ликвидация вражеской техники
В видео, обнародованном пограничной службой, можно увидеть работу пограничников, использующих дроны для точной атаки на вражеский комплекс. В результате этой операции Муром-М был успешно уничтожен украинскими военными.
"Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, что масштабная атака беспилотников в восьми областях РФ — это совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК.
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