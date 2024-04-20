Українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М"
На Харківському напрямку прикордонники ліквідували чергове "око" окупантів. А саме комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Ліквідація ворожої техніки
У відео, оприлюдненому прикордонною службою, можна бачити роботу прикордонників, які використовують дрони для точної атаки на ворожий комплекс. В результаті цієї операції "Муром-М" був успішно знищений українськими військовими.
"Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що масштабна атака безпілотників у восьми областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК.
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