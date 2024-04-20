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Українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М"

20 квітня 2024 14:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М"
Ліквідування "Муром-М". Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківському напрямку прикордонники ліквідували чергове "око" окупантів. А саме комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". 

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. 

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У відео, оприлюдненому прикордонною службою, можна бачити роботу прикордонників, які використовують дрони для точної атаки на ворожий комплекс. В результаті цієї операції "Муром-М" був успішно знищений українськими військовими.

"Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що масштабна атака безпілотників у восьми областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК.

Також ми писали про те, що Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті. 

прикордонники
Харківська область
окупанти
дрони

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