Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України продовжують успішно нищити ворога за допомогою дронів і вдень, і вночі. Окупанти втрачають чимало техніки та особового складу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в середу, 20 квітня, та показав відповідне відео.

Читайте також:

Влучні удари по окупантах

На відео щоденна цілодобова бойова робота Захисників України — знищення ворога, його техніки та озброєння.

"Окупанти не знають спокою ні вдень, ні вночі. Про це піклуються українські воїни", — прокоментував ролик Сирський.

На відео видно, як наші військові знищують цілі колони ворожої техніки, особовий склад окупантів, а також прицільні "скиди" прямо в танк чи окоп загарбників.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.