Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті
Збройні сили України продовжують успішно нищити ворога за допомогою дронів і вдень, і вночі. Окупанти втрачають чимало техніки та особового складу.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в середу, 20 квітня, та показав відповідне відео.
Влучні удари по окупантах
На відео щоденна цілодобова бойова робота Захисників України — знищення ворога, його техніки та озброєння.
"Окупанти не знають спокою ні вдень, ні вночі. Про це піклуються українські воїни", — прокоментував ролик Сирський.
На відео видно, як наші військові знищують цілі колони ворожої техніки, особовий склад окупантів, а також прицільні "скиди" прямо в танк чи окоп загарбників.
Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.
Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.
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