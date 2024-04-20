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Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті

20 квітня 2024 08:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Збройні сили України продовжують успішно нищити ворога за допомогою дронів і вдень, і вночі. Окупанти втрачають чимало техніки та особового складу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в середу, 20 квітня, та показав відповідне відео. 

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На відео щоденна цілодобова бойова робота Захисників України — знищення ворога, його техніки та озброєння. 

"Окупанти не знають спокою ні вдень, ні вночі. Про це піклуються українські воїни", — прокоментував ролик Сирський.

На відео видно, як наші військові знищують цілі колони ворожої техніки, особовий склад окупантів, а також прицільні "скиди" прямо в танк чи окоп загарбників.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів. 

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

російські війська
ЗСУ
окупанти
Олександр Сирський
Сирський
фронт

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