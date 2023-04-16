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Украинские разведчики показали американский вертолет Black Hawk в работе

16 апреля 2023 13:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские разведчики показали американский вертолет Black Hawk в работе
Спецназовцы ГУР проводят тренировки на вертолете Black Hawk. Фото: gur.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины используют американский многоцелевой вертолет Black Hawk. В настоящее время вертолет уже применяется во время боевых задач.

Видео тренировок, которое состоялось на одном из направлений фронта, обнародовано на сайте ГУР.

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Подробности

Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов, а также ночные полеты.

Боевая машина значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам.

При этом украинские экипажи освоили Black Hawk быстро — понадобились считанные часы.

"Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на "Черном ястребе" мы полетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет", — рассказывает летчик.

Также в разведке подчеркивают, что Black Hawk значительно маневровее Ми-8, лучше в управлении и выигрывает по скорости горизонтального полета.

Вертолет может находиться в полете непрерывно около трех часов и может преодолеть расстояние более 600 километров.

Вертолет Black Hawk на вооружении ГУР МО
Вертолет Black Hawk на вооружении ГУР МО. Фото: gur.gov.ua

Этот тип вертолетов предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire, его используют для поддержки пехоты и перевозки различных грузов.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Сейчас Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на переобучение наших пилотов", — сказал первый пилот вертолета с позывным "Маэстро".

В сообщении также отмечается, что Black Hawk, который используют спецназовцы ГУР МО, уже активно участвует в боевых действиях.

Напомним, ранее стало известно, что на вооружении ГУР появился американский вертолет UH-60 Black Hawk.

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