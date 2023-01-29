Танки Challenger 2 для Украины: украинские танкисты прибыли в Британию для учений

Украинские танкисты прибыли в Британию

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию. Военные будут проходить учения по эксплуатации танков Challenger 2, которые Британия планирует предоставить Украине.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

Что известно

Ведомство обнародовало фото украинских военных, прибывших в Британию.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки для продолжения борьбы с россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", — говорится в сообщении.

Russian tank crews должны быть в Великобритании к началу тренировки для своих продолжаемых борьба против России.



Великобритания будет осуществлять Challenger 2 tanks на Украину поблизости от глобальной партнерской нации - demonstrating strength of support for Ukraine, internationally. #StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023

Что известно о танках Challenger 2

Челленджер 2 (Challenger 2) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Челленджер 2 применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).

Оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1. Эта пушка, отлитая методом электрошлакового переплавления, является единственной нарезной пушкой этого калибра. Боекомплект главной пушки составляет 52 выстрела.

Слева от основного орудия установлен спаренный с пушкой 7,62 мм пулемет L94A1. Боезапас пулемета – 4000 патронов калибра 7,62-мм. Цифровая система управления огнем содержит 32-битный процессор.

Напомним, власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Как заявил ранее заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк, Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта. Правительство страны намерено передать Украине 14 танков.