Танки Challenger 2 для України: українські танкісти прибули до Британії для навчань

Українські танкісти прибули до Британії для навчання на Challenger 2
Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії. Військові проходитимуть навчання щодо експлуатації танків Challenger 2, які Британія планує надати Україні.
Про це повідомило Міноборони Великої Британії.
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Що відомо
Відомство оприлюднило фото українських військових, які прибули до Британії.
"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки для продовження боротьби з росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", — йдеться в повідомленні.
Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023
The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN
Що відомо про танки Challenger 2
Челленджер 2 (Challenger 2) — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Танки Челленджер 2 застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року).
Оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1. Ця гармата, відлита методом електрошлакового переплавлення, є єдиною нарізною гарматою цього калібру. Боєкомплект головної гармати становить 52 постріли.
Ліворуч від основної гармати встановлений спарений з гарматою 7,62 мм кулемет L94A1. Боєзапас кулемета — 4000 патронів калібру 7,62-мм. Цифрова система управління вогнем містить 32-бітний процесор.
Нагадаємо, влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.
Як заявив раніше заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, Британія сподівається, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня. Уряд країни планує передати Україні 14 танків.