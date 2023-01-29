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Українські танкісти прибули до Британії для навчання на Challenger 2

29 січня 2023 14:29
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Танки Challenger 2 для України: українські танкісти прибули до Британії для навчань
Українські танкісти прибули до Британії
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії. Військові проходитимуть навчання щодо експлуатації танків Challenger 2, які Британія планує надати Україні. 

Про це повідомило Міноборони Великої Британії

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Що відомо

Відомство оприлюднило фото українських військових, які прибули до Британії. 

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки для продовження боротьби з росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про танки Challenger 2

Челленджер 2 (Challenger 2) — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Танки Челленджер 2 застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року).

Оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1. Ця гармата, відлита методом електрошлакового переплавлення, є єдиною нарізною гарматою цього калібру. Боєкомплект головної гармати становить 52 постріли.

Ліворуч від основної гармати встановлений спарений з гарматою 7,62 мм кулемет L94A1. Боєзапас кулемета — 4000 патронів калібру 7,62-мм. Цифрова система управління вогнем містить 32-бітний процесор.

Нагадаємо, влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. 

Як заявив раніше заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, Британія сподівається, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня. Уряд країни планує передати Україні 14 танків. 

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