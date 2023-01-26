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У Британії розповіли, коли планують поставити в Україну танки Challenger 2

26 січня 2023 17:26
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Коли Україна отримає танки Challenger 2: заява Міноборони Британії
Україна, імовірно, отримає танки Challenger 2 уже цієї весни
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Велика Британія сподівається, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня. Уряд країни планує передати Україні 14 танків. 

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, повідомляє Reuters.

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Коли танки будуть надані Україні

Раніше цього місяця Британія заявила, що відправить в Україну 14 своїх основних бойових танків разом з додатковою артилерійською підтримкою.

"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", — сказав він у парламенті у відповідь на запитання, коли танки прибудуть в Україну.

За словами посадовця, до того часу українські військові будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати і обслуговувати ці машини.

Тренування українських військових

Велика Британія вже наступного тижня почне навчати українських військових, як використовувати та ремонтувати танки Challenger 2, повідомляє Sky News.

"Що стосується навчання, я радий сказати, що воно, як очікується, розпочнеться наступного тижня в понеділок", — сказав міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл.

Чиновник також зазначав, що Британія буде продовжувати підтримувати Україну, щоб вона перейшла від опору російським силам до вигнання їх з української землі.

Чокл також привітав оголошення урядів Німеччини та США про те, що вони надішлють танки в Україну, додавши: "Наша єдина рішучість може і буде вирішальною. У 2023 році ми налаштовані більш рішуче, ніж будь-коли. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".

Що відомо про танки Challenger 2

Челленджер 2 (Challenger 2) — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Танки Челленджер 2 застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року).

Оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1. Ця гармата, відлита методом електрошлакового переплавлення, є єдиною нарізною гарматою цього калібру. Боєкомплект головної гармати становить 52 постріли.

Ліворуч від основної гармати встановлений спарений з гарматою 7,62 мм кулемет L94A1. Боєзапас кулемета — 4000 патронів калібру 7,62-мм. Цифрова система управління вогнем містить 32-бітний процесор.

Нагадаємо, влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. 

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Додамо, уряд Естонії вирішив відправити в Україну найбільший пакет військової допомоги

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