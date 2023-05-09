Украинские военные ликвидировали очередного российского подполковника
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. В этот раз наши защитники ликвидировали подполковника армии РФ.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Потери оккупантов
"Успешно демобилизованный — подполковник Артемов Алексей. Смерть врагам", — написал Штефан.
Отметим, общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3 734 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 257 (+4) ед.;
- артиллерийских систем — 3 031 (+13) ед.;
- РСЗО — 554 (+0) ед.;
- средств ПВО — 307 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) ед.;
- крылатых ракет — 955 (+8) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 969 (+11) ед.;
- специальной техники — 338 (+4) ед.
Напомним, по состоянии на февраль 2023 года более 20 генералов армии РФ погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая "военная неадекватность" и просчеты России в войне против Украины вызывают беспокойство ее союзников, в частности, Китай и Индию.