Украинские военные ликвидировали очередного российского подполковника

Похороны очередного российского оккупанта, уничтоженного в Украине. Фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. В этот раз наши защитники ликвидировали подполковника армии РФ.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Потери оккупантов

"Успешно демобилизованный — подполковник Артемов Алексей. Смерть врагам", — написал Штефан.

Отметим, общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3 734 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 257 (+4) ед.;

артиллерийских систем — 3 031 (+13) ед.;

РСЗО — 554 (+0) ед.;

средств ПВО — 307 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) ед.;

крылатых ракет — 955 (+8) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 969 (+11) ед.;

специальной техники — 338 (+4) ед.

Напомним, по состоянии на февраль 2023 года более 20 генералов армии РФ погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая "военная неадекватность" и просчеты России в войне против Украины вызывают беспокойство ее союзников, в частности, Китай и Индию.