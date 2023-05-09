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Украинские военные ликвидировали очередного российского подполковника

9 мая 2023 23:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные ликвидировали очередного российского подполковника
Похороны очередного российского оккупанта, уничтоженного в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. В этот раз наши защитники ликвидировали подполковника армии РФ.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Потери оккупантов

"Успешно демобилизованный — подполковник Артемов Алексей. Смерть врагам", — написал Штефан.

Отметим, общие боевые потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 3 734 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 257 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 031 (+13) ед.;
  • РСЗО — 554 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 307 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) ед.;
  • крылатых ракет — 955 (+8) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 969 (+11) ед.;
  • специальной техники — 338 (+4) ед.

Напомним, по состоянии на февраль 2023 года более 20 генералов армии РФ погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая "военная неадекватность" и просчеты России в войне против Украины вызывают беспокойство ее союзников, в частности, Китай и Индию.

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