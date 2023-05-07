У Генштабі назвали кількість українських ударів по окупантах за добу

Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Протягом доби вони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, Збройні сили України за минулу добу ліквідували понад пів тисячі російських військових. Росія також втратила і значну кількість техніки.

Також ми писали, що командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський побував на сході. Він обговорив оборону міста Бахмут та дії для максимального ураження окупантів з ПВК "Вагнер".

Додамо, Збройні сили України вдало завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, українські військові п'ять разів обстріляли райони зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також ворожий зенітно-ракетний комплекс.