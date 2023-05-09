Українські військові ліквідували чергового російського підполковника

Похорон чергового російського окупанта, знищеного в Україні. Фото: росЗМІ

Збройні сили України продовжують нищити російських окупантів на українській землі. Цього разу наші захисники ліквідували підполковника армії РФ.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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Втрати окупантів

"Успішно демобілізований — підполковник Артьомов Олексій. Смерть ворогам", — написав Штефан.

Зазначимо, загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 3 734 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 257 (+4) од.;

артилерійських систем — 3 031 (+13) од.;

РСЗВ — 554 (+0) од.;

засобів ППО — 307 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 618 (+4) од.;

крилатих ракет — 955 (+8) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 969 (+11) од.;

спеціальної техніки — 338 (+4) од.

Нагадаємо, станом на лютий 2023 року понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така "військова неадекватність" та прорахунки Росії у війні проти України викликають занепокоєння її союзників, зокрема, Китай та Індію.