Українські військові ліквідували чергового російського підполковника
Збройні сили України продовжують нищити російських окупантів на українській землі. Цього разу наші захисники ліквідували підполковника армії РФ.
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Втрати окупантів
"Успішно демобілізований — підполковник Артьомов Олексій. Смерть ворогам", — написав Штефан.
Зазначимо, загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано;
- танків — 3 734 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 7 257 (+4) од.;
- артилерійських систем — 3 031 (+13) од.;
- РСЗВ — 554 (+0) од.;
- засобів ППО — 307 (+1) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 618 (+4) од.;
- крилатих ракет — 955 (+8) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 969 (+11) од.;
- спеціальної техніки — 338 (+4) од.
Нагадаємо, станом на лютий 2023 року понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така "військова неадекватність" та прорахунки Росії у війні проти України викликають занепокоєння її союзників, зокрема, Китай та Індію.