Украинские военные установили флаг в Работино
Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино Запорожской области.
Видео опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Украинский флаг в Работино
Флаг Украины установили на одном из разрушенных зданий в селе.
"Работино. День Государственного Флага Украины", — написал Тарнавский.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага.
Также мы писали, что День государственного флага – это ежегодный праздник, основанный в память о событии 1991 года, когда народные депутаты внесли сине-желтое знамя в Верховную Раду. По случаю этого Новини.LIVE собрали всю важную информацию об украинском флаге.