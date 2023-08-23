Украинские военные установили флаг в Работино

Флаг Украины в Работино. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино Запорожской области.

Видео опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Флаг Украины установили на одном из разрушенных зданий в селе.

"Работино. День Государственного Флага Украины", — написал Тарнавский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

Также мы писали, что День государственного флага – это ежегодный праздник, основанный в память о событии 1991 года, когда народные депутаты внесли сине-желтое знамя в Верховную Раду. По случаю этого Новини.LIVE собрали всю важную информацию об украинском флаге.