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Украинские военные установили флаг в Работино

23 августа 2023 19:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные установили флаг в Работино
Флаг Украины в Работино. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино Запорожской области.

Видео опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Украинский флаг в Работино

Флаг Украины установили на одном из разрушенных зданий в селе.

"Работино. День Государственного Флага Украины", — написал Тарнавский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

Также мы писали, что День государственного флага – это ежегодный праздник, основанный в память о событии 1991 года, когда народные депутаты внесли сине-желтое знамя в Верховную Раду. По случаю этого Новини.LIVE собрали всю важную информацию об украинском флаге.

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