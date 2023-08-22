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З'явилося відео, як бійці "Маґури" зайшли у Роботине та евакуювали цивільних на Bradley

22 серпня 2023 11:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З'явилося відео, як бійці "Маґури" зайшли у Роботине та евакуювали цивільних на Bradley
Бійці 47 бригади "Маґура". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Работине, що у Запорізькій області. Перш за все, захисники організували евакуацію місцевих жителів через постійні ворожі обстріли. 

Відповідне відео оприлюднила 47 ОМБр "Маґура". 

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Відомо, що перед цим тривали два місяці запеклих боїв. Однак, українським бійцям вдалося прорвати ворожу оборону та зайти у населений пункт. 

Першу, що зробили ЗСУ — організували евакуацію мирних мешканців й вивезли їх на американському БМП "Bradley" у безпечне місце. 

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя — найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", — розповіли місцеві жителі. 

Будучи у безпечному місці, медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дозволили зателефонувати рідним.

"Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах", — повідомляють військові. 

Нагадаємо, у районі селища Работине в Запорізькій області українські захисники досягли успіху. Там тривала бойова робота.

Також ми писали, що Сили оборони України успішно просуваються на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку, де за минулий тиждень українські захисники звільнили від окупантів 3 квадратних кілометри території. 

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