Українські військові встановили прапор у Роботиному

Прапор України в Роботиному. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

Відео опублікував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Прапор України встановили на одній зі зруйнованих будівель в селі.

"Роботине. День Державного Прапора України", — написав Тарнавський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора.

Також ми писали, що День державного прапора — це щорічне свято, засноване в пам'ять про подію 1991 року, коли народні депутати внесли синьо-жовтий стяг до Верховної Ради. З нагоди цього Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про український стяг.