Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Работа ПВО ночью. Фото: из соцсетей

Бойцы ПвК "Восток" сбили вражескую ракету в Днепропетровской области в ночь на 9 ноября. Оккупанты в течение ночи обстреливали регион из разного типа вооружения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать Никопольщину. Захватчики ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет.

В других районах было спокойно. Воздушная тревога сообщала об опасности. Впрочем, обошлось без вражеских ударов.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, вечером 8 ноября российские войска обстреляли город Семеновка Черниговской области. Предварительно обошлось без жертв.

Также мы писали, что Россия атаковала энергетические объекты Украины за последние три недели 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.