Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью arrow

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

9 ноября 2023 07:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Работа ПВО ночью. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы ПвК "Восток" сбили вражескую ракету в Днепропетровской области в ночь на 9 ноября. Оккупанты в течение ночи обстреливали регион из разного типа вооружения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрелы Днепропетровской области

"Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать Никопольщину. Захватчики ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет.

В других районах было спокойно. Воздушная тревога сообщала об опасности. Впрочем, обошлось без вражеских ударов.

null
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, вечером 8 ноября российские войска обстреляли город Семеновка Черниговской области. Предварительно обошлось без жертв.

Также мы писали, что Россия атаковала энергетические объекты Украины за последние три недели 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме