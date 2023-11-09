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Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

9 листопада 2023 07:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Робота ППО вночі. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці ПвК "Схід" збили ворожу ракету на Дніпропетровською областю у ніч проти 9 листопада. Окупанти упродовж ночі обстрілювали регіон з різного типу озброєння.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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"Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольщину. Загарбники вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

В інших районах було спокійно. Повітряна тривога повідомляла про небезпеку. Втім, минулося без ворожих ударів.

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Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 8 листопада російські війська обстріляли місто Семенівка Чернігівської області. Попередньо, обійшлося без жертв.

Також ми писали, що  Росія атакувала енергетичні об'єкти України за останні три тижні 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.

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