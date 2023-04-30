Украинские волонтеры работают над созданием боевой ракеты "Трембита"
Украинские волонтеры приступили к разработке боевой ракеты "Трембита", которая будет бить на 140 км. Ракета должна поражать объекты врага и истощать его ПВО.
Об этом сообщает издание "Милитарный".
Создание украинской ракеты "Трембита"
Это будет малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.
"Наша простая ракета — несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", — заявили разработчики.
Кто занимается разработкой
Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".
Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.
Что известно о ракете "Трембита"
Двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапультом. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия в 20 кг.
Заявленные характеристики ракеты:
- Снаряженный вес: 100 кг;
- Вес боевой части: 20 кг;
- Дальность поражения: более 140 км;
- Скорость: более 400 км/ч;
- Максимальная высота полета: 2000м;
- Минимальная высота полета: 30 м;
- : 30 л.
Напомним, 28 апреля Россия выпустила по Украине более двух десятков ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что из 23 крылатых ракет России украинские военные уничтожили 21.