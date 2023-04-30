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Украинские волонтеры работают над созданием боевой ракеты "Трембита"

30 апреля 2023 21:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские волонтеры работают над созданием боевой ракеты "Трембита"
Украинская боевая ракета "Трембита". Фото: Милитарный
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские волонтеры приступили к разработке боевой ракеты "Трембита", которая будет бить на 140 км. Ракета должна поражать объекты врага и истощать его ПВО.

Об этом сообщает издание "Милитарный".

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Это будет малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.

"Наша простая ракета — несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", — заявили разработчики.

Кто занимается разработкой

Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".

Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

Что известно о ракете "Трембита"  

Двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапультом. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия в 20 кг.

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Заявленные характеристики ракеты:

  • Снаряженный вес: 100 кг;
  • Вес боевой части: 20 кг;
  • Дальность поражения: более 140 км;
  • Скорость: более 400 км/ч;
  • Максимальная высота полета: 2000м;
  • Минимальная высота полета: 30 м;
  • : 30 л.
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Напомним, 28 апреля Россия выпустила по Украине более двух десятков ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что из 23 крылатых ракет России украинские военные уничтожили 21.

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