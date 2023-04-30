Украинские волонтеры работают над созданием боевой ракеты "Трембита"

Украинская боевая ракета "Трембита". Фото: Милитарный

Украинские волонтеры приступили к разработке боевой ракеты "Трембита", которая будет бить на 140 км. Ракета должна поражать объекты врага и истощать его ПВО.

Об этом сообщает издание "Милитарный".

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Это будет малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.

"Наша простая ракета — несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", — заявили разработчики.

Кто занимается разработкой

Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".

Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

Что известно о ракете "Трембита"

Двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапультом. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия в 20 кг.

Заявленные характеристики ракеты:

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000м;

Минимальная высота полета: 30 м;

: 30 л.

Напомним, 28 апреля Россия выпустила по Украине более двух десятков ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что из 23 крылатых ракет России украинские военные уничтожили 21.