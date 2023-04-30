Українські волонтери працюють над створенням бойової ракети "Трембіта"

Українська бойова ракета "Трембіта". Фото: Мілітарний

Українські волонтери взялися за розробку бойової ракети "Трембіта", яка битиме на 140 км. Ракета повинна вражати об’єкти ворога та виснажувати його засоби ППО.

Про це повідомляє видання "Мілітарний".

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Зазначається, що це буде мала крилата ракета з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном.

"Наша проста ракета — незрівнянно дешевша аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", — заявили розробники.

Хто займається розробкою

Розробкою займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та за участі волонтерів з громадської організації "Відсіч".

Повідомляється, що за планами, залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та уражати цілі на достатній глибині. Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.

Що відомо про ракету "Тре мбіта"

Двигун ракети не має рухомих деталей, простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти. Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.

Заявлені характеристики ракети:

Споряджена вага: 100 кг;

Вага бойової частини: 20 кг;

Дальність ураження: понад 140 км;

Швидкість: понад 400 км/год;

Максимальна висота польоту: 2000 м;

Мінімальна висота польоту: 30 м;

Двигун: 30 л.

Нагадаємо, 28 квітня Росія випустила по Україні понад два десятки ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 23 крилатих ракет Росії, українські військові знищили 21.