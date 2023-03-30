Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Генерал Валерий Залужный заявил, что Воздушным силам ВСУ нужна более современная авиационная техника. Речь идет, в частности, об американских истребителях F-16.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины написал на своем Telegram-канале.

F-16 для Воздушных сил

Валерий Залужный намекнул западным партнерам на необходимость предоставления Вооруженным силам Украины американских самолетов F-16.

"Украине нужны F-16", — написал Залужный, опубликовал видео с объяснением своих слов.

Объяснение украинских летчиков

В видеоролике военнослужащие Воздушных сил рассказали об успехах украинской авиации во время полномасштабной российско-украинской войны.

Но вместе с тем украинские летчики отметили, что истребители МиГ-29, являющиеся базовыми самолетами для Воздушных сил ВСУ, уже давно морально устарели.

В частности, они строились тогда, когда не было беспилотников — с которыми сейчас борется украинская авиация.

Кроме того, на МиГ-29 невозможно полноценно использовать все то западное вооружение, которое предоставляют Украине западные партнеры.

Поэтому для успешной борьбы украинским Воздушным силам нужна более современная техника, которой, безусловно, являются американские самолеты F-16.

Напомним, вчера, 29 марта, глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.

Фото: ВСУ