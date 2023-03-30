Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный
Генерал Валерий Залужный заявил, что Воздушным силам ВСУ нужна более современная авиационная техника. Речь идет, в частности, об американских истребителях F-16.
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины написал на своем Telegram-канале.
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F-16 для Воздушных сил
Валерий Залужный намекнул западным партнерам на необходимость предоставления Вооруженным силам Украины американских самолетов F-16.
"Украине нужны F-16", — написал Залужный, опубликовал видео с объяснением своих слов.
Объяснение украинских летчиков
В видеоролике военнослужащие Воздушных сил рассказали об успехах украинской авиации во время полномасштабной российско-украинской войны.
Но вместе с тем украинские летчики отметили, что истребители МиГ-29, являющиеся базовыми самолетами для Воздушных сил ВСУ, уже давно морально устарели.
В частности, они строились тогда, когда не было беспилотников — с которыми сейчас борется украинская авиация.
Кроме того, на МиГ-29 невозможно полноценно использовать все то западное вооружение, которое предоставляют Украине западные партнеры.
Поэтому для успешной борьбы украинским Воздушным силам нужна более современная техника, которой, безусловно, являются американские самолеты F-16.
Напомним, вчера, 29 марта, глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.
Фото: ВСУ