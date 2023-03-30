Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний
Генерал Валерій Залужний заявив, що Повітряним силам ЗСУ потрібна сучасніша авіаційна техніка. Йдеться, зокрема, про американські винищувачі F-16.
Про це головнокомандувач Збройних сил України написав на своєму Telegram-каналі.
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F-16 для Повітряних сил
Валерій Залужний натякнув західним партнерам на необхідності надання Збройним силам України американських літаків F-16.
"Україні потрібні F-16", — написав Залужний, опублікував відео з поясненням своїх слів.
Пояснення українських льотчиків
У відеоролику військовослужбовці Повітряних сил розповіли про успіхи української авіації протягом повномасштабної російсько-української війни.
Але, разом з тим, українські льотчики зазначили, що винищувачі МіГ-29, які є базовими літаками для Повітряних сил ЗСУ, уже давно морально застаріли.
Зокрема, вони будувалися тоді, коли не існувало безпілотників — з якими зараз веде боротьбу українська авіація.
Крім того, на МіГ-29 неможливо повноцінно використовувати усе те західне озброєння, яке надають Україні західні партнери.
Тому для успішної боротьби, українським Повітряним силам потрібна сучасніша техніка, якою безперечно є американські літаки F-16.
Нагадаємо, учора, 29 березня, глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США заявив, що західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16. Однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.
Фото: ЗСУ