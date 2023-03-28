Повітряні Сили ЗСУ розповіли, скільки ворожих БпЛА вдалося "приземлити" вночі

Знищений ворожий БпЛА

Сьогодні вночі, 27 березня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Противник також використовував авіаційні бомби. Силами та засобами Повітряних Сил та ППО України вдалося знищити 13 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Атака "шахедами" здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

"Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами", — йдеться у повідомленні.

Загалом ворог застосував 13 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ.

Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та українського ППО вдалося "приземлити" 13 ворожих повітряних цілей:

12 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

один БпЛА "Гранат-4".

Нагадаємо, у низці областей України ввечері в понеділок, 27 березня, було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.

Також ми писали, що у Києві під час дронової атаки прогриміли вибухи. Вони були у Облонському та Святошинському районах.

Додамо, сьогодні вночі, 28 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Противник використовував дрони.