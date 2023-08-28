Украинский дрон "Великий Бандерик" показывает успехи на фронте

Беспилотник украинского производства "Великий Бандерик". Фото: Министерство обороны Украины

Беспилотник украинского производства "Великий Бандерик" уже активно и успешно применяется на фронте. Его допустили к использованию еще в апреле этого года, а сейчас отчитываются о хороших результатах.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Читайте также:

"Великий Бандерик" на фронте

"Великий Бандерик" — это октокоптер, то есть беспилотник вертикального взлета и посадки. Среди его преимуществ выделяют следующее:

8 мощных моторов, обеспечивающих надежную работу,

общая нагрузка до 31,5 кг, что предполагает готовность к различным задачам,

мультифункциональная система сброса, обеспечивающая точную доставку различных типов боеприпасов,

возможность удаленного управления из любой точки мира, обеспечиваемая универсальной наземной станцией.

Дрон "Великий Бандерик" с наземной станцией. Фото: Министерство обороны Украины

"Великий Бандерик" показал отличные результаты во время РЭБ-испытаний, сообщают в Министерстве обороны. Дрон успешно работал, несмотря на снег, сильный ветер и работу всего РЭБ-оборудования на полигоне.

Во время тех испытаний, из шести дронов разных производителей, только "Великий Бандерик" смог подняться в небо. Об этом рассказал руководитель компании-производителя Максим в интервью Армия "Inform".

Также Максим рассказал о случае, когда вражеская пуля застряла в одном из моторов коптера, и тот все равно смог пролететь 7 километров назад к позициям украинских военных.

Напомним, в ГУР рассказали, что россияне планируют наладить собственное производство БПЛА на территории РФ. Некоторые элементы на последних "шахедах" свидетельствуют о том, что конечный сборник проходит уже в России.