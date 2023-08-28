В ГУР розповіли, скільки "шахедів" планує зібрати Росія до кінця року

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький. Фото: АрміяINFORM

Росіяни планують створити велике виробництво БпЛа на своїй території. Після нещодавніх атак "шахедами", в цих дронах виявили елементи, з яких можна побачити, що кінцево їх збирають вже в Росії.

Про це заявив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький для РБК-Україна.

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Збільшення виробництва

"Після останніх атак "шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БпЛа відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "шахедів" на території РФ. Водночас під час однієї з російських виставок ВПК було заявлено, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БпЛа різних модифікацій до 2030 року", — пояснив він.

Плани росіян

За попередньою інформацією української розвідки, ворог планує виготовити 1 300 одиниць "Герань-2" у другому півріччі 2023 року.

За словами Скібіцького, для їхнього виготовлення планують застосувати комплектуючі іноземного та власного виробництва. Але насправді в РФ не має змоги виготовляти таку кількість безпілотників.

Наразі ГУР досліджує, яка є справжня потужність ворожого виробництва, в яких місцях збирають ці дрони та які компанії на території РФ допомагають поставляти необхідні деталі.

Нагадаємо, наразі Росія має біля 585 ракет, які можуть випускати з відстані понад 500 кілометрів. Такими ракетами окупанти найбільше атакують різні області нашої держави.